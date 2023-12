Um homem, de 76 anos, foi preso nessa terça-feira (19/12) no bairro Céu Azul, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. Ele se passava por pai de santo para abusar sexualmente de adolescentes. Até o momento, três vítimas foram identificadas.

Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram no dia 5 de dezembro. Três jovens, uma de 13 anos e duas de 12 anos, frequentavam a casa do idoso, que fica nos fundos de uma relojoaria, sem o conhecimento dos pais. O suspeito teria enganado as meninas dizendo que iria benzê-las.

Elas começaram a desconfiar das atitudes do pai de santo e já se sentindo constrangidas e desconfortáveis relataram os fatos às mães. “Ele falava que estava fazendo uma prática espiritual com o intuito de benzer as adolescentes. Ele tirava as roupas das meninas e as iludia. A partir do momento em que ele aproveita da condição de crença e vulnerabilidade, mostra que ele sabia o que estava fazendo. Elas foram para lá mais de uma vez, começaram a frequentar em dezembro de 2022.”, explicou a delegada Larissa Mayehofer, responsável pela investigação.

As investigações apontaram que o suspeito tirava as roupas das meninas e passava a acariciá-las. Ele aproveitava a parte dos fundos da loja para cometer os abusos. O inquérito foi concluído e o pai de santo foi indiciado por estupro de vulnerável.

Os policiais também identificaram uma ocorrência registrada pela PM no dia 3 de dezembro, quando o investigado foi encontrado lesionado no local, supostamente agredido em razão das notícias de estupro. Ele teria explicado que a ação faz parte dos procedimentos adotados em sua religião. “Além de ser um crime gravíssimo, com esse inquérito a Polícia Civil pode chegar a outras vítimas desse suspeito que utilizava da fé e da crença das vítimas e se aproveitava da intimidade dessas meninas”, concluiu a delegada.

O suspeito encontra-se no sistema prisional à disposição da Justiça.