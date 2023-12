A Universidade Federal de Lavras (UFLA), no Sul de Minas, está investigando um possível caso de maus-tratos a animais nas dependências da universidade.

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra estudantes da Faculdade de Zootecnia e Medicina Veterinária dentro do Setor de Suinocultura cometendo atos agressivos contra porcos.

Nas imagens, alguns porcos são pegos pelas patas e jogados em uma espécie de carroça. Em outro momento, uma pessoa acorda um porco com um forte tapa nas nádegas.

No vídeo, não é possível saber em qual data as agressões podem ter ocorrido. No entanto, a UFLA informou que uma investigação interna foi aberta.

“Uma comissão foi nomeada para apuração dos fatos por meio de Processo Administrativo Disciplinar Discente (Padd) e será instaurada uma sindicância investigatória para apurar a responsabilidade e identificar a necessidade de responsabilizações”, informou a Universidade em nota.

Na nota, a UFLA informou que também irá conversar com os estudantes envolvidos e as famílias deles.“A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Comunitários (Praec/UFLA) também adotará todos os procedimentos necessários para a interlocução com os estudantes envolvidos e suas famílias”, finalizou a nota.



Os nomes dos alunos envolvidos não foram divulgados.