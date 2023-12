Dois acidentes deixaram uma pessoa morta e outra gravemente ferida na Região de Serra do Salitre, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais. As batidas aconteceram na noite dessa sexta-feira (23/12), nas MG-187 e MG-230.

A batida da MG-230 envolveu uma carreta e um automóvel, com vítima presa às ferragens. Quando os bombeiros chegaram ao local já constataram que o motorista do carro estava morto.

O segundo acidente foi registrado na MG-187, próximo ao Km 7, após o trevo da Catiara, em direção a Ibiá. De acordo com os bombeiros, chovia no momento. A batida envolveu dois carros.

Em um deles, as vítimas já tinham sido socorridas pela ambulância de Serra do Salitre. Já no outro, o condutor estava preso às ferragens, gravemente ferido e sendo assistido por uma equipe do Samu. Eles verificaram que o motorista estava preso pelos membros inferiores, com um corte e uma fratura. Com o uso das ferramentas de desencarceramento, os militares fizeram a retirada segura da vítima, que foi repassada consciente para o Samu.

Após o término desta ocorrência, os militares retornaram à MG-230. Depois dos trabalhos da perícia da Polícia Civil, os bombeiros fizeram o desencarceramento e a retirada do corpo. De acordo com os bombeiros, as ocorrências foram simultâneas e tiveram duração de aproximadamente seis horas de empenho e atuação.