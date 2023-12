Aquiles e Kacau, cães farejodores da Companhia Tático Móvel da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), Ronda Ostensivas com Cães - ROCCA "Quando as equipes estavam no bairro Santa Terezinha, em determinado momento, os cães de faro Aquiles e Kacau localizaram nas vielas da Rua Santa Inês, 228 porções de maconha, ?19 porções menores e 01 papelote maior de cocaína, 02 porções com várias pedras de crack, 05 rádios comunicadores e 02 balanças de precisão", informou a PMMG. Os materiais ilícitos foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.

crédito: PMMG/Divulgação