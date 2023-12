O motorista de um Chevrolet Cobalt de cor prata acelerou forte para tentar escapar da abordagem da Polícia Militar na BR-381 em Periquito, no Vale do Rio Doce, na noite desta quarta-feira (20/12), mas acabou preso com o porta-malas abarrotado de maconha.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), uma operação era realizada na área urbana do município, a 50 quilômetros de Governador Valadares. Quando o motorista do veículo sentiu que seria abordado, acelerou e saiu ultrapassando vários veículos pelo acostamento da via, em alta velocidade.

Uma equipe do tático móvel da 5ª Companhia Independente da PMMG saiu em perseguição e conseguiu alcançar o suspeito e forçou a sua parada. O homem de 41 anos foi detido e, dentro do carro, os militares encontraram 289 barras prensadas de maconha, somando cerca de 250 quilos.

Segundo estimativas policiais, a droga transportada poderia valer em torno de R$ 700 mil.

O homem disse aos policiais do Tático Móvel que levaria a droga para Governador Valadares, onde a entregaria para uma pessoa em um estacionamento de um supermercado. "Contudo, não informou aos policiais quem seria essa pessoa e ressaltou que também não conhecia a pessoa que o contratou", informou a PMMG.

A maconha e o suspeito foram levados para a Delegacia de Polícia de Governador Valadares.