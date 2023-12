Cavalo solto vaga sem condutor pela Avenida do Contorno e entre na Rua da Bahia

Em meio ao fluxo intenso de carros e pedestres, um cavalo marrom escuro com o cabresto na cabeça e sem cavaleiro ou condutor foi flagrado na manhã desta quinta-feira (21/12) vagando pela Avenida do Contorno e entrando sozinho na Rua da Bahia, na direção Savassi/Centro de Belo Horizonte.

A animal não se assustava com o fluxo de veículos e foi fotografado vindo pela avenida que delimita a área central de BH e entrando na Rua da Bahia, sentido Centro. A utilização de animais para trabalhos em BH tem sido regulada e gera polêmica. Em outubro de 2023, a Câmara Municipal de BH antecipou a proibição de carroças puxadas por equinos para janeiro de 2026.

Moradores de rua que se abrigavam do frio da manhã naquela esquina ficaram admirados de ver o animal se deslocando sem condutor no canto da faixa da esquerda.

Uma mulher percebeu o risco de o animal atravessar entre os carros na esquina da avenida com a Rua da Bahia e correu para tentar impedir que se chocasse contra os veículos de um fluxo que se intensificava nessa área movimentada de BH.

Para a surpresa dela, o cavalo virou à esquerda na Rua da Bahia e desceu no cantinho, pela contramão, na faixa da direita, desaparecendo entre os veículos com motoristas incrédulos com aquela cena em área urbana.

A reportagem apurou com comerciantes vizinhos que o animal pertence a moradores de um aglomerado dos bairros São Pedro/Santo Antônio, que o recolheram depois, sem provocar acidentes.