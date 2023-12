Nesta sexta-feira (22/12), a partir das 19h30, o Ponto Cultural CDL promove um passeio gratuito de Jardineira 1957 pelo Circuito das Luzes entre a Savassi e a Praça Sete. Na abertura do roteiro, uma breve visita à exposição de longa duração do Ponto Cultural CDL, espaço que traz a história da capital mineira a partir do desenvolvimento do comércio, desde sua fundação até os dias atuais.



Na sequência, terá início o passeio de Jardineira 1957 para conhecer o Circuito das Luzes nos seguintes locais: Praça da Savassi, Lullo Gelato, Praça da Liberdade, Ponto Cultural CDL, Palácio das Artes, Praça Sete, P7 Criativo, Praça Raul Soares e Praça da Liberdade.

O percurso total será de cerca de 5,5 km e o passeio será mediado pelo museólogo e analista de inovação e cultura do Ponto Cultural CDL, Allysson Gudu.

As inscrições são gratuitas, com disponibilidade de 20 vagas.

Serviço

Evento: Passeio de Jardineira 1957 - Edição especial Circuito das Luzes

22 de dezembro Horário: 19h30 às 21h

19h30 às 21h Ponto de embarque: Avenida João Pinheiro, 495 - Boa Viagem

Avenida João Pinheiro, 495 - Boa Viagem Ingressos: https://bit.ly/48s8re0

A casa do Papai Noel na Praça Sete

O Papai Noel, já chegou na cidade e está na casa na Praça Sete. O espaço tem entrada gratuita e conta com cenário para fotos e apresentações musicais CDL/Divulgação

Já até o dia 24 de dezembro uma intensa programação movimenta BH. Uma das estrelas da data, o Papai Noel, já chegou na cidade e sua casa está na Praça Sete, no quarteirão da Rua dos Carijós. O espaço tem entrada gratuita e conta com cenário para fotos e apresentações musicais.

A atração fica aberta ao público até sexta-feira, 22/12, das 11h às 20h, e o Papai Noel marca presença a partir das 16h. Nos dias 23 e 24, o funcionamento será das 9h às 14h.

Caravana natalina

Até às vésperas do Natal, oito regiões vão receber a caravana do Papai Noel e suas ajudantes, as Noeletes. A bordo de um trio elétrico, o bom velhinho irá percorrer os principais corredores de Venda Nova, Barreiro, Norte, Nordeste, Pampulha, Noroeste e Oeste.

A caravana terá paradas em pontos estratégicos para que as crianças possam fazer fotos gratuitas com o Papai Noel. Ela vai seguir a programação abaixo:

21/12 - 9h às 18h - Nordeste: ruas Alberto Cintra, Jacuí, avenida Bernardo Vasconcelos, ruas Pedro Paulo Penido, Júlio Pereira da Silva, Nelson Soares de Faria e avenida do Contorno;

21/12 - 9 às 18h - Leste: avenida Silviano Brandão, ruas Pouso Alegre, Itajubá, Mármore, Salinas, avenida Contagem, rua Marcelino Ferreira, avenida dos Andradas, ruas Niquelina, Domingos Vieira, Maranhão, avenidas Contorno e Brasil.

22/12 - 9h às 18h - Venda Nova: rua Padre Pedro Pinto, avenida Vilarinho, ruas Menezes, Josué Martins de Souza, Maria Gertrudes Santos, Antônio José dos Santos, José Félix Martins, avenidas Leontino Francisco Alves, Neném Lara Rocha, ruas Edgar Torres, Augusto dos Anjos, Érico Veríssimo.

23/12 - 9h às 18h - Barreiro: avenidas Sinfrônio Brochado, Visconde de Ibituruna, Afonso Vaz de Melo, rua Joaquim de Figueiredo, avenida Olinto Meireles, rua Barão de Monte Alto, avenida Manoel Salles Barbosa, ruas Eduardo Carlos e Flávio Marques Lisboa.

24/12 - 9h às 14h - Savassi e Praça da Liberdade: avenida Getúlio Vargas, ruas Sergipe e Antônio de Albuquerque, avenida Brasil, ruas Tomé de Souza, Paraíba, Inconfidentes, Santa Rita Durão, Cláudio Manoel, Pernambuco, Fernandes Tourinho e Alagoas.

Ambientes cenográficos

Além da caravana, ambientes cenográficos estarão espalhados por essas regiões. E as instalações estão nos seguintes endereços:

Venda Nova: Praça Amintas de Barros

Norte: Praça Jorge Alves

Nordeste: Academia a céu aberto Bernardo de Vasconcellos III

Pampulha: Praça Monteiro Lobato

Noroeste: Praça Paulo VI

Leste: Praça Estevão Lunardi

Oeste: Praça da Saúde

Barreiro: Praça da Febem

Circuito das Luzes

O Circuito das Luzes integra o Natal BH Iluminada 2023, projeto apresentado pela CDL/BH e pela Cemig, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, e realizado pela Fundação Educativa Cultural CDL/BH e o Governo de Minas Gerais: "A proposta do ‘Circuito das Luzes’ é refletir um pouco da tradicional iluminação da Praça da Liberdade para dois importantes polos comerciais e turísticos, a Savassi e o Hipercentro. Será criada uma conexão lúdica entre esses dois lugares e maior circulação de pessoas nesse trecho”, explica Marcelo de Souza e Silva, presidente da CDL/BH.