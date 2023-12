A Prefeitura de Belo Horizonte entregou, na manhã desta quarta-feira (20/12), 462 novas câmeras de monitoramento. A medida integra o Programa Centro de Todo Mundo e tem como objetivo aumentar a sensação de segurança das pessoas que trabalham e transitam na região central.

“Nós teremos a cidade monitorada 24 horas por dia. O [Programa] Centro de Todo Mundo está recebendo agora essa primeira fase. No carnaval teremos a segunda fase e para julho completa o programa, ou seja, estamos lançando mais de 1 mil câmeras para que possa aumentar a sensação de segurança, para que a Polícia Militar, a Guarda Municipal, possam ter visão imediata de eventuais problemas na cidade”, afirmou o prefeito Fuad Noman.

O chefe do administrativo municipal ainda destacou que o novo sistema de câmeras de monitoramento conta com a ajuda da Inteligência Artificial para auxiliar o operador a identificar com mais rapidez e facilidade possíveis problemas nas ruas da capital mineira.

As novas câmeras também irão ampliar a capacidade e a qualidade das imagens geradas, trazendo benefícios não apenas para a segurança pública, mas também para a limpeza urbana, fiscalização, mobilidade e trânsito.

“Estamos dando um passo importante direcionado ao monitoramento inteligente, em que a experiência do operador e uma boa base de dados são aliadas aos algoritmos que nos enviarão alertas, melhorando nossa resposta aos diferentes e diversos serviços prestados na cidade”, explicou Geórgia Ribeiro, diretora do Centro de Operações da Prefeitura (COP-BH).