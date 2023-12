Um policial militar foi preso na operação Sombra Real, do Ministério Público de Minas Gerais, que investiga a participação dele e de mais dois policiais com o tráfico de drogas em Araguari. Quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta quarta-feira (20/12), na cidade do Triângulo Mineiro.



O PM preso é sargento da corporação e foi flagrado com munição irregular durante o cumprimento do mandado de busca em sua casa. Os demais mandados tinham o objetivo de verificar as residências de dois cabos da PM investigados e uma empresa em Araguari.

Segundo o MPMG, os três militares tinham ligações com o tráfico de drogas, mas não foi informado qual era a posição e atuação dos policiais dentro da suposta organização criminosa.Além dos mandados, a Justiça expediu medidas cautelares contras os investigados, o que os afastou das atividades do 53º Batalhão da Polícia Militar, onde estão lotados. Eles também tiveram que entregar armas ao comando.O batalhão informou que vai aguardar o comando da 9º Região da PM se manifestar sobre os casos.Todo o material apreendido, incluindo as munições irregulares do sargento detido em flagrante, foram levados para Uberlândia.