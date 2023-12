Depois da iluminação de Natal, a Praça Sete, no Centro de Belo Horizonte, recebe neste Natal a tradicional Casa do Papai Noel. Inaugurada na noite desta terça-feira (19/12), o espaço fica disponível para visitação até 24 de dezembro.

Dentro da casa, instalada em frente ao Cine Theatro Brasil, no cruzamento das avenidas Afonso Pena e Amazonas, o bom velhinho recebeu as primeiras visitas e tirou fotos com as crianças. Com entrada gratuita, o espaço tem cenário temático para fotos e apresentações musicais.

Agora, os visitantes poderão ter acesso ao espaço de segunda à sexta-feira das 11h às 20h, e aos sábados e domingos, das 9h às 14h. As fotografias são gratuitas, e o acesso ao local será por ordem de chegada.

O projeto é uma iniciativa da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH). O presidente da instituição, Marcelo de Souza e Silva, lembra que a Praça Sete é um dos principais símbolos da cidade.

Natal mais iluminado em BH

A iniciativa faz parte do “Circuito de Luzes”, projeto que cria rota de iluminação natalina, ligando a Savassi à Praça Sete. Ela começa na avenida do Cristóvão Colombo, na Savassi, na Savassi, chega à Praça da Liberdade, segue por toda a extensão da avenida João Pinheiro e percorre parte da avenida Afonso Pena até a Praça Sete, onde o circuito se encerra com a Casa do Papal Noel.

A proposta do projeto é refletir a tradicional iluminação da Praça da Liberdade para dois importantes polos comerciais e turísticos, a Savassi e o Hipercentro.