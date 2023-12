A menos de uma semana do Natal, a busca por presentes começa a se intensificar na região central de Belo Horizonte. Nas ruas, nem o calor intimidou os consumidores. Ontem, correria e lojas cheias marcaram as compras de última hora. O cenário já era previsto. Mais da metade dos consumidores belo-horizontinos está na espera da segunda parcela do 13º salário para ir atrás de uma lembrancinha justamente na semana que antecede as comemorações natalinas, conforme aponta pesquisa da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH). E, tudo indica que, até o fim desta semana, o movimento só tende a aumentar. Com isso, é preciso prestar atenção nas formas de pagamento e não se descuidar das bolsas e pertences.



O velho hábito de deixar para a última hora fez com que as lojas de rua do hipercentro de BH sejam o destino preferido do consumidor. A pesquisa da CDL revela que 43,1% dos belo-horizontinos vão concentrar suas compras nesta região. Ontem, a Rua dos Caetés se mostrou um termômetro da procura por um presente, conforme observou a reportagem do Estado de Minas. O movimento também já é intenso nos corredores de shoppings, onde 22,5% dos consumidores preferem fazer suas compras de Natal. No topo da lista aparecem roupas e brinquedos. A pesquisa ouviu 299 consumidores da capital mineira no período de 21 de outubro a 6 de novembro de 2023.



Os dias que antecedem a data festiva também podem render bons descontos. Na hora de pagar, os belo-horizontinos estão atentos e 72,3% demonstram preferência pelo pagamento à vista. “A maior parte dos consumidores espera a segunda parcela do 13º salário para comprar os presentes. Houve um crescimento de 11,1% na intenção de pagamento à vista, o que mostra que o consumidor está mais cauteloso, afinal, o início do ano é marcado por contas inadiáveis, como IPVA, IPTU, matrícula e material escolar, que comprometem bastante o orçamento”, esclarece o presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva. Dentre os que vão adquirir os presentes no cartão de crédito (27,3%), a previsão é de que a conta seja dividida em até quatro parcelas.



As árvores devem ficar menos recheadas que no ano passado, mas com presentes mais caros. O gasto médio está estimado em R$ 526,28, valor 7% maior que em 2022. “O Natal é a data comemorativa onde os consumidores estão mais dispostos a presentear, afinal, ela tem um grande apelo emocional. Neste ano, ainda que o número de presentes por consumidor seja menor, o tíquete médio está maior, o que significa um aumento no volume de vendas”, afirma o presidente da entidade.



A notícia é um alento para os comerciantes, que partem para o último fôlego do ano com as lojas abertas até mais tarde nesta semana. Para atender o grande volume de público, os shoppings apostam na ampliação dos horários de funcionamento, assim como em atrações e no lançamento de sorteios de prêmios, que vão de perfumes a automóveis. Em Belo Horizonte, a CDL/BH estima que, ao longo de dezembro, haja um faturamento de R$ 2,46 bilhões.



DE OLHO NA SEGURANÇA

Com mais dinheiro circulando nas ruas, os criminosos também sabem que o consumidor está com sua atenção voltada para vitrines e, com isso, crescem os índices de assaltos e furtos. Distraídos, clientes mexem no celular, abrem a bolsa em público, sacam altas quantias em dinheiro e, às vezes, carregam tantas sacolas que chamam a atenção de quem passa. Os endereços de maior vulnerabilidade são, geralmente, onde há circulação de dinheiro e movimento de pessoas em comércios, como é o caso do hipercentro de BH. Para minimizar a quantidade de crimes nesta época, a Polícia Militar colocou mais agentes nas ruas para reforçar a segurança até 31 de dezembro.



Quase 8 mil agentes participam da operação em todo o estado. Serão mais de 2.600 viaturas em reforço ao policiamento móvel, além de drones. Locais com aumento de trânsito de pessoas com dinheiro e valores terão uma atenção especial durante a operação para coibir a escalada nos índices de furtos e roubos.