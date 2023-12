Um adolescente, de 17 anos, foi morto a tiros na noite dessa segunda-feira (18/12), no bairro Maria Helena, em Ribeirão das Neves. Ele estava com a namorada, de 15 anos, que não se feriu, na hora do crime.

Segundo o boletim de ocorrência, o jovem foi encontrado caído na rua São Sebastião já sem vida.

A namorada da vítima contou que os dois voltavam da casa de uma conhecida quando, na parte de terra e erma da rua, uma moto preta com dois homens viraram na esquina onde o casal estava.

O homem que estava na garupa, então, sacou a arma e fez diversos disparos contra a vítima, momento em que a jovem caiu e correu para o lado. Depois do crime, os suspeitos fugiram sentido Escola Estadual Carmélia Gonçalves Loffi.

O adolescente, que estava sem documento, foi reconhecido pela mãe. Em conversa com a PM, a mulher contou que o filho sempre arrumava problemas nos bairros por onde passava. Recentemente, ele foi proibido de ir à Favela do Funil.

Foi constatado ainda que o jovem tinha passagens por tráfico de drogas e agrediu a namorada meses atrás. O corpo foi encaminhado para o IML.

A perícia constatou que a vítima foi baleada na cabeça, rosto, tórax, braço direito, antebraço direito, antebraço esquerdo e mão esquerda. Estojos deflagrados de calibre 9mm foram recolhidos no local do crime.

Durante registro da ocorrência, populares anônimos indicaram dois suspeitos do crime. Viaturas seguem na região para localizar a dupla.