Um adolescente, de 14 anos, foi apreendido por matar uma criança, de 11 anos, na zona rural de São João das Missões, Norte de Minas, na noite desse domingo (17/12).

Segundo a Polícia Militar, eles estavam brincando no quintal da casa da vítima quando aconteceu um desentendimento entre a menina e o adolescente. O jovem, então, entrou na casa, pegou um revólver e atirou contra a criança.

A mãe do adolescente mostrou aos militares o local onde a arma usada no crime foi escondida. Além do revólver calibre 32, uma espingarda de fabricação artesanal também foi apreendida.

A perícia foi acionada e constatou a marca de entrada do tiro na escápula esquerda e de saída na região torácica do lado direito da vítima. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

O adolescente foi apreendido e um homem, de 35 anos, foi preso por posse ilegal de arma de fogo.

Os dois foram conduzidos à Delegacia com os materiais apreendidos.