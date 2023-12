Preparação da alimentação dos Animais do Zoológico, soa preparadas mais de 340 bandejas ao dia , na foto Valeria Socorro Pereira , Bióloga responsável pelos mamíferos,alimentando primata - Parauacu. do Amazonas.

Criado em 1959, o Zoológico de Belo Horizonte, localizado na Região da Pampulha, é uma famosa opção de lazer para os moradores da capital mineira e região metropolitana. Desde 2017, o espaço é administrado pela Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FMZP) e, atualmente, conta com 3723 animais, sendo que nem todos estão expostos, já que o lugar também trabalha com a reabilitação e preservação de espécies. Recebendo em média 50.000 visitantes por mês, grande parte dos belo-horizontinos conhece o zoológico, mas você sabe como a alimentação dos animais é feita?

De acordo com Sandra Cunha, diretora da Zoobotânica, a dieta dos espécimes é pensada de forma a respeitar as particularidades e como a alimentação seria feita no habitat natural de cada animal. “A gente respeita a sazonalidade, condição de saúde, porte, necessidades nutricionais e diversos outros fatores para montar o plano alimentar. A dieta é balanceada e baseada em vários estudos feitos pela equipe de nutrição”, explica. A alimentação é composta por diversos alimentos como carne, verduras, legumes, frutas e ração. Os alimentos de hortifruti são recebidos no zoológico três vezes na semana, enquanto a compra da carne é feita uma vez a cada dois meses. “A gente tem também uma horta própria onde produzimos alguns desses alimentos como capim, plantas e frutas”´, explica Melina Nunes Fernandes, responsável pelo setor de nutrição.

Preparação da alimentação dos Animais do Zoológico, soa preparadas mais de 340 bandejas ao dia , na foto Melina Nunes , Zootecnista, responsável pela Nutrição ,e Veridiana Lorena Silva, auxiliar de Nutrição Animal, faz a preparação dos alimentos. 07/12/2023, Credito /Jair.Amaral/EM/D.A Press, Belo Horizonte-MG

O alimento é preparado pela equipe de nutrição e distribuído em diferentes horários, respeitando os hábitos alimentares, por um carro, que faz entregas às 7:30, 8 horas, 9 horas, 10:30 e 14 horas. Mensalmente, são utilizados cerca de 2.982 quilos de carne bovina, de frango e pescado e aproximadamente 33.300 quilos de outros alimentos. De acordo com Melina, o animal que mais come é o elefante, graças ao grande porte. “Nós temos 2 elefantes africanos e eles consomem, por dia, juntos, na faixa de 600 quilos de capim e cerca de 50 quilos de feno, além de 8 quilos de ração de cavalo. Fracionado durante o dia.”, conta. Já o animal que mais come carne, é fácil de imaginar. O leão, grande felino, bate o recorde comendo 36 quilos de carne na semana.