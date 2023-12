O arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Walmor Oliveira de Azevedo, presidiu, nesta sexta-feira (8/12), a missa que celebrou o centenário da Igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem, localizada na Região Centro-Sul da capital mineira. O evento, que também foi dedicado à Nossa Senhora da Conceição, contou com a presença do prefeito Fuad Noman (PSD) e do presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), Gabriel Azevedo (sem partido).

O arcebispo cumprimentou Fuad, que ficou na primeira fileira durante a celebração. Gabriel Azevedo, que ao longo deste ano teve uma relação conturbada com o prefeito, se sentou na segunda fileira, logo atrás do chefe do Executivo municipal. Foram realizadas quatro missas ao longo do dia: às 7h, 8h30, 11h e 18h.



Os fiéis puderam acompanhar edições do "Minas ao Luar", em que se apresentaram Bárbara Barcellos, junto do Quarteto Mil Tons, e a cantora Aline Calixto, com o show Ana Clara Viva. Também foi realizada uma procissão luminosa que percorreu as ruas do bairro.

Mais cedo, às 9h, uma procissão partiu da Catedral Cristo Rei - Nossa Igreja-Mãe, na Região Norte, até o Santuário Arquidiocesano. Já ao meio-dia, o Coral e a Orquestra da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) realizaram um concerto natalino na igreja.

"O Santuário Arquidiocesano da Santíssima Eucaristia, também conhecido como Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, é pérola no coração católico da Capital Mineira. A sua história centenária é marcada pela presença de muitos peregrinos, devotos de Maria, Mãe de Deus. Na Capital Mineira, Maria é Padroeira com o título de Nossa Senhora da Boa Viagem", comentou Dom Walmor sobre a importância do local para os cristãos católicos.

Nossa Senhora da Boa Viagem é adotada há mais de 300 anos em BH e chegou a ter outras duas construções anteriores, que acabaram demolidas. O templo atual, que deveria ter sido inaugurado em 7 de setembro de 1922, para o centenário da Independência do Brasil, atrasou e só ficou pronto em 8 de dezembro de 1923.

"A sua presença intercessora no coração dos fiéis vem desde o antigo Arraial Curral del Rey, constituído ao redor da pequena capela que acolheu a sua imagem, vinda de Portugal. Seu Santuário Arquidiocesano da Santíssima Eucaristia está inscrito na origem de Belo Horizonte, entrelaçando a cultura e a identidade dos belo-horizontinos com a fé", relatou o arcebispo.

A primeira imagem da santa foi trazida em 1709 pelo lusitano Francisco Homem del Rey, com autorização da Coroa portuguesa, e se estabeleceu no local em que foi construída a atual capital mineira. Uma capela foi erguida para adoração da santa e, devido à grande quantidade de tropeiros que passavam pelo local, passou a ser conhecida como padroeira dos viajantes.

Em 1932, o Papa Pio XII oficializou Nossa Senhora da Boa Viagem como padroeira de Belo Horizonte. Quatro anos depois, a igreja foi alçada à categoria de Santuário Arquidiocesano da Santíssima Eucaristia.

O templo, que teve o interior restaurado, também terá a área externa recuperada após a época de chuvas. As cores originais, encontradas embaixo de sete camadas de tinta, em prospecções realizadas por restauradores, ocre e azul, serão retomadas.

O Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG) tombou a igreja em 1977.

* com informações de Gustavo Werneck