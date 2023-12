Um homem, de 29 anos, foi preso preventivamente nesta quinta-feira (7/12), pela Polícia Civil, em Itabira, na região central do estado, acusado de estupro de vulnerável. A vítima, uma adolescente, é afilhada dele.

Segundo informações da Polícia Civil, vítima e suspeito são vizinhos e o homem tinha a confiança da família da menina, que costumava ficar aos cuidados dele.

E essa relação de proximidade fez com que o suspeito passasse a ser tratado como padrinho da adolescente.

Segundo o delegado João Martins Teixeira, a investigação teve início depois que a esposa do investigado desconfiou do comportamento do homem com a vítima.

A mulher decidiu, então, questionar a adolescente se havia ocorrido alguma situação desconfortável para ela. A adolescente respondeu, então, que o suspeito a estava submetendo a abusos sexuais.

A vítima foi encaminhada à rede de proteção à criança e ao adolescente, para realização de escuta especializada, quando reafirmou sobre a violência sofrida.

“As investigações tiveram êxito e conseguiram apurar robustos indícios da existência do crime pois ocorreram com o apoio de toda a rede de proteção”, diz o delegado Teixeira. O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional.