Um homem, de 52 anos, foi preso nessa quarta-feira (6/12) suspeito de estuprar uma jovem, de 24 anos, em Abre Campo, na Zona da Mata mineira. A vítima é portadora de Síndrome de Down.

As investigações iniciaram após a jovem, acompanhada da mãe e das irmãs, registrar a denúncia na Delegacia de Polícia em Abre Campo. Aos policiais, a jovem disse que o suspeito a teria atraído para a rádio onde trabalha com a promessa de presenteá-la com um notebook.

A jovem, que é apaixonada por jogos, queria comprar um computador e por isso aceitou encontrar com o suspeito. Quando chegou à rádio, a vítima foi levada para o banheiro e trancada no cômodo. Nesse momento o suspeito abusou da jovem.

Com a denúncia, a equipe da PCMG foi até a rádio, mas ela estava fechada. Em buscas, o homem foi localizado e abordado em via pública. A prisão foi ratificada, comunicada ao Judiciário e o preso, encaminhado ao sistema prisional.