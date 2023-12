A Loteria Mineira anunciou o retorno do projeto de Raspadinhas no estado de Minas Gerais. A nova versão pretende distribuir RS 132 milhões em premiações. Estabelecimentos que desejarem vender bilhetes depois da fase de testes podem entrar em contato com a Loteria.



As normas prevêm quatro modalidades de apostas, disponíveis em 50 varejos mineiros no primeiro trimestre de 2024. São elas: Jogo da Velha, Boa Sorte, 7 da Sorte e Super Premiada.



O prêmio máximo da primeira categoria é de R$ 5 mil. Ao adquirir o bilhete Jogo da Velha, por R$ 2, o jogador deve raspar todas as 9 pilhas de moedas e verificar se há alguma sequência de três "X" ou três "O" nas colunas, linhas ou diagonais. Caso haja vitória, o prêmio a ser recebido será indicado no próprio bilhete. São 6.684.619 bilhetes premiados, 24 com o valor máximo

Por R$ 5, o apostador pode tentar ganhar na Boa Sorte, com prêmios de até R$ 75 mil. As regras desta modalidade são mais simples. Deve-se raspar as 9 figuras. Se três valores forem iguais, essa é a quantia a ser recebida. São 2.306.499 bilhetes premiados, 4 com o valor máximo



No 7 da Sorte, com sete tentativas, o jogador pode tentar encontrar um número "7", com um prêmio indicado abaixo dele. Com uma aposta de R$ 5, pode-se ganhar até R$ 77.777,00. São 2.210.252 bilhetes premiados, 4 com o valor máximo



A maior recompensa, de R$ 250 mil, disponível na nova versão da Raspadinha, é no jogo Super Premiada. Cada bilhete contém dois algarismos sortudos. Em 10 chances, se um dos outros números do papel for um dos dois indicados no espaço acima, o valor repetido é o prêmio. O preço do bilhete é R$ 10. São 1.472.658 bilhetes premiados, 3 com o valor máximo

Com a regulamentação da da Portaria LEMG nº 021/2023, os jogos são operacionalizados pelo Consórcio Mineira da Sorte de Loterias/CMSL (empresa vencedora da Concorrência Pública Internacional LEMG nº 001/2023), com controle e fiscalização da Loteria Mineira.

O site da reguladora apresenta modelos protótipos de jogos de R$ 2, R$ 5 e R$10. Mais informações são disponibilizadas na portaria. Por preenchimento do formulário de cadastramento, qualquer comerciante pode se tornar revendedor credenciado.