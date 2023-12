Árvore de Natal montada com mil peças de crochê mobilizou moradores, com objetivo de proporcionar socialização e destacar o artesanato de Itapecerica

Dezembro chegou, a temporada natalina está no ar, e, para manter a tradição, cidades do interior mineiro usam criatividade para celebrar o nascimento do Menino Jesus. Na histórica Itapecerica, na Região Centro-Oeste, o tradicional pinheiro saiu das mãos de um grupo voluntário, que, com agulhas, fios e muito talento, fez a ornamentação em crochê para a árvore da cidade, montada em estrutura metálica, destaque do Natal Iluminado 2023, inaugurado na sexta-feira (1º/12).

Os últimos meses foram de muito trabalho para 49 crocheteiras e um crocheteiro, coletivo com integrantes na faixa dos 30 aos 80 anos empenhado no projeto idealizado pela designer de crochê Fabiana Malheiros, belo-horizontina que vive em Itapecerica há seis anos. Tudo começou com a apresentação da proposta à prefeitura local, seguida, após aprovação e garantia de patrocínio (com doação dos novelos de lã), da confecção de mil peças de crochê, medindo 20 centímetros quadrados cada.

Na etapa seguinte, conta Fabiana, o grupo fez a junção dos quadradinhos de crochê, dando origem a pequenas mantas que cobriram uma estrutura metálica de seis metros de altura. Localizada na Praça Alexandre Szundy, no Centro da cidade, a criativa árvore de Natal ocupa um local de realce na decoração de dezembro do município, distante 178 quilômetros de Belo Horizonte.



Um trabalho quilométrico

O trabalho artesanal teve início em setembro, consumindo cerca de 450 novelos de lã, de diversas cores, cada um com 100 metros. “Muitas gerações, incluindo pessoas de uma mesma família, a exemplo de mãe e filha, participaram do trabalho”, contou Fabiana, certa de que a atividade resgatou uma tradição da cidade.

“Fizemos uma árvore de Natal a várias mãos. Nunca vi uma assim em nossa cidade. Sei fazer crochê desde pequena, embora não seja profissional, então não foi nada difícil”, conta Maria Geralda Nunes Siqueira, de 66 anos, aposentada e “doceira, para manter a tradição materna, especialmente dos canudinhos de doce de leite”.

As irmãs dela, Adriana Diniz Nunes e Maria das Dores Nunes, a Dorinha, também se entusiasmaram, conta a moradora de Itapecerica. “Recebemos os novelos de lã e trabalhamos em casa, com alguns encontros presenciais, um deles na praça. Fiquei muito feliz em ajudar.”

Em nota, a Prefeitura de Itapecerica informou que a iniciativa visa valorizar a arte do crochê como referência do artesanato local, “além de promover a união de pessoas que desejam ver a cidade ainda mais bonita neste Natal”. O projeto tem como compromisso fortalecer a cultura, incentivar os artesãos da cidade e proporcionar momentos de socialização.

“Agradeço aos crocheteiros e à coordenadora do projeto, a designer em crochê Fabiana Malheiros, por todo o empenho e dedicação”, diz o prefeito de Itapecerica, Wirley Reis, conhecido como Têko. A programação do Natal Iluminado, existente há cinco anos, conta ainda com decoração do Centro da cidade (ruas principais, duas praças e coreto) e agenda cultural.

45.000 metros de fios de lã, em 450 novelos, foram usados para confeccionar a árvore de Itapecerica, no Centro-Oeste de Minas

SERRO TEM O PRIMEIRO CIRCUITO DE PRESÉPIOS

Com o tema “Serro, Cidade Presépio”, o Serro, uma das Vilas do Ouro de Minas Gerais, terá pela primeira vez um Circuito de Presépios, informa a secretária Municipal de Cultura, Turismo e Patrimônio, Grasielle Reis. O objetivo é mostrar, nas residências do Centro Histórico e dos cinco distritos, a gruta com a Sagrada Família e as figuras que representam o nascimento de Jesus Cristo. Fé, beleza e o jeitinho do interior mineiro, claro, fazem parte das cenas na cidade do Vale do Jequitinhonha.

A partir do próximo dia 10, interessados poderão encontrar no site da Prefeitura do Serro a lista com os 11 presépios a serem visitados e um mapa com os endereços. “Há características muito próprias da região, presépios centenários que vão encantar moradores e visitantes. Alguns com miniaturas representando monumentos do nosso estado”, diz Grasielle, ressaltando o resgate da tradição e o fortalecimento da religiosidade popular.

Nos distritos de Milho Verde, São Gonçalo do Rio das Pedras, Três Barras, Pedro Lessa e Vila Deputado Augusto Clementino, os turistas podem desfrutar também da paisagem, da culinária e das belezas da cidade.



FESTIVAL LUZ DO MUNDO EM PERDÕES

Também na Região Centro-Oeste de Minas, Perdões, a 197 quilômetros de Belo Horizonte, inaugurou, no sábado (2/12), o Festival Luz do Mundo, oferecendo programação gratuita na Praça da Matriz para toda a comunidade. O evento é organizado pelo Ponto de Cultura Mundo Cênico, que foi contemplado pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura e recebe patrocínio da Cemig.

Entre as atrações, a chegada da Família Noel fez a festa da criançada, com acompanhamento da cinquentenária banda Lira Perdoense. Para quem gosta de ver os presépios, vale o convite: até 23 de dezembro, está aberta, gratuitamente, a 6ª edição da Exposição de Presépios no Centro Cultural Mundo Cênico, proporcionando um mergulho na rica tradição cultural natalina, segundo os organizadores. Entre os destaques está um presépio em tamanho real feito com espuma.

Já em 23 de dezembro, a Praça da Matriz de Perdões será palco do Auto de Natal “Sinhô Rei Menino”, em sua quinta edição. Com amplo repertório musical, banda ao vivo e participação de mais de 50 artistas no palco, o espetáculo promete encantar todas as idades, contando também com a participação especial das crianças do Latemp, entidade do município que proporciona atividades físicas e artísticas à infância na cidade.

Passeio internacional pelo natal sem sair de BH

Em Belo Horizonte, os fãs das várias leituras de cena de nascimento do Menino Jesus podem apreciar a exposição “Presépios de todo o mundo”, inaugurada sábado (2/12) na Catedral Cristo Rei, no Bairro Juliana, Região Norte da capital. A mostra exibe 100 representações de diversas regiões do planeta. A coleção, que no total tem 600 presépios, alguns com mais de 150 anos, foi doada à Arquidiocese de BH pelo padre jesuíta José Fernandes.