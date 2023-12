Dois homens foram presos em casos distintos de maus-tratos contra cães e gatos em Ituiutaba no último fim de semana. No caso mais chocante, os animais foram enterrados no quintal da casa do detido.Dois gatos tiveram os corpos desenterrados pela Polícia Militar de Meio Ambiente após a obtenção de informações de que eles teriam sido mortos a pauladas e sepultados no quintal de seu tutor.Na outra ocorrência, vizinhos denunciaram que o homem agrediu dois cães de pequeno porte. Um deles, inclusive, teve uma pata quebrada por conta da surra.Ambos os suspeitos acabaram presos sob a acusação de prática de crime ambiental de maus-tratos.O crime é inafiançável e tem pena de 2 a 5 anos de reclusão.