Em menos de 24 horas, a Polícia Federal fez duas apreensões de cocaína no Aeroporto de Confis, com passageiros que tinham como destino Lisboa, em Portugal. Pela manhã, uma mulher, com 3,5 kg de cocaína, que estavam presos em seu corpo com fitas adesivas.

Leia também: BH tem máxima de 31°C com chance de chuva nesta sexta



A segunda delas foi a de um paraguaio, que já estava preso preventivamente, mas sua mala, que tinha sido extraviada, foi encontrada, e lá dentro, três quilos da mesma droga.

Segundo informações da Polícia Federal, o homem tinha embarcado para Lisboa na última terça-feira. No entanto, quando chegou ao destino, foi flagrado com a droga e foi deportado para o Brasil.

Ao desembarcar em Confins, o homem foi preso, no entanto, a sua mala, onde estava a droga, não estava no mesmo vôo. Mesmo assim, ele foi preso, preventivamente. No vôo que chegou a Belo Horizonte na tarde de quinta-feira (30/11), a mala foi encontrada.

O tráfico internacional de drogas é um crime que pode resultar em até 25 anos de prisão.