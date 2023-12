Na sexta-feira (1/12), a previsão do tempo indica que o céu ficará parcialmente nublado pela manhã, com possibilidade de pancadas de chuva, a partir da tarde em Belo Horizonte.

Segundo a Defesa Civil, os termômetros pela manhã foram de 20°C e a máxima à tarde é de 31°C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 40%.

No sábado (2/12), o tempo nublado permanece, com chance de pancadas de chuva, raios e rajadas de vento ocasionais, especialmente a partir do final da tarde. Os termômetros devem oscilar entre 19°C e 30°C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 45%, à tarde.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a sexta-feira (1/12) é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Central Mineira, Oeste, Metropolitana, Rio Doce e Mucuri.

No Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata, céu nublado a parcialmente nublado com chuvas isoladas. Demais regiões, céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.



*Estagiário sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa