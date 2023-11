Seis nigerianos, passageiros de voos internacionais, foram flagrados pela Polícia Federal tentando embarcar no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, com dezenas de cápsulas de cocaína em seus estômagos.





Ao entrevistar um passageiro na madrugada desta terça-feira (14), policiais federais perceberam que ele estava desconfortável, não se sentindo bem. Sua bagagem de mão passou pelo raio-x e os agentes fizeram uma busca pessoal no homem.





O aparelho detector de traços de drogas e explosivos indicou que o homem havia tido contato com cocaína. Questionado, o suspeito confessou que havia engolido cápsulas com a droga.





Outros cinco passageiros, alguns deles alvos da Receita Federal, foram submetidos ao mesmo exame, cujos resultados foram semelhantes. Eles também possuíam bilhetes de passagem com as mesmas características.





Os homens foram conduzidos imediatamente a um hospital público para que pudessem passar por exames e, caso confirmada a ingestão, expelir as cápsulas com a droga de forma segura, informou a PF (Polícia Federal).





Após passarem por exame médico detalhado, com realização de raio-X, ficou constatado que eles haviam engolido uma grande quantidade de cápsulas contendo cocaína.





Os suspeitos possuem RNM (Registro Nacional de Migrante). Um deles já havia sido preso no aeroporto em razão de cumprimento de mandado de prisão, no ano de 2017, e outros 3 ingressaram no país com pedido de refúgio.





Os presos, tão logo retornem em segurança do hospital, serão apresentados à Justiça Federal, onde responderão pelo crime de tráfico internacional de drogas.