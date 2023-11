Um tiroteio na Baixa do Quiabo, em Governador Valadares, Vale do Rio Doce, contra a Polícia Militar colocou a corporação em alerta. Rapidamente, todas as viaturas estavam nas ruas. E uma delas, que patrulhava a Rua Campos Sales, no Bairro Santa Rita, prendeu uma dupla que estava numa motocicleta, sendo que um deles era o autor dos disparos.

Os policiais, ao entrarem na rua, avistaram uma moto com dois ocupantes que, ao perceberem a presença da PM, iniciaram uma fuga em alta velocidade. Um alerta foi expedido via rádio com as características do veículo.

A motocicleta foi cercada e seus ocupantes desceram do veículo para tentar fugir a pé. Um deles, identificado como Gustavo, foi alcançado. O outro, Igor, seguiu tentando escapar.



Gustavo, antes de ser preso, tentou se livrar da arma que carregava, uma PT 380. Ele a atirou num lote vago, por cima do muro. Os policiais, contudo, a encontraram.

Igor segue fugindo e corre por um beco, no sentido da Avenida Wenceslau Bras. Ele seria o homem que disparou, instantes antes, contra policiais militares.

E com as prisões efetuadas, os policiais foram até a casa de Igor, e lá encontraram vasos com maconha plantada, além de um revólver calibre 38, enrolado numa camisa.