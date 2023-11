Uma operação da Polícia Civil nessa terça-feira (28) terminou na prisão de um homem, de 31 anos, suspeito de envolvimento em crimes relacionados a pornografia infantil em Nova Serrana, na região Centro-Oeste de Minas.

Segundo a instituição, as investigações tiveram início no dia 16 de outubro, após recebimento de uma notícia-crime encaminhada pela Polícia Federal, indicando que o suspeito teria em posse imagens e vídeos de pornografia infanto-juvenil. Ao todo, foram identificados 467 arquivos associados ao perfil do suspeito, confirmando a prática do crime de armazenamento de fotos de crianças com cenas de nudez e sexo.

Após as investigações, a PCMG identificou o suspeito e representou pela prisão preventiva e pela expedição de mandado de busca e apreensão. Durante a execução dos mandados, o investigado foi preso e, com ele, apreendidos três celulares, dois pen-drives, dois HDs, um notebook e um computador.

O investigado foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.