Idosos que vivem nos asilos Nossa Senhora Auxiliadora e Betânia da Providência, em Pouso Alegre, no Sul de Minas, buscam ajuda para ganhar presentes de Natal. Por isso, as casas de apoio estão realizando a Campanha “Natal Solidário”.

O Natal é um dos momentos mais aguardados por vovôs e vovós que residem nos asilos da cidade. A maioria dos pedidos dos idosos reúne coisas simples, como camisas, bermudas, calças, sapatos, cremes, protetores solares e até cuecas.

Mas há alguns pedidos inusitados, como comida para uma calopsita de estimação, bonecas de pano, imagem de Nossa Senhora Aparecida e quadro da Santa Ceia.

Asilo Betânia da Providência

No Asilo Betânia da Providência, o Natal Solidário é organizado pela própria instituição. As fotos dos idosos, com os presentes descritos em um quadro, foram publicadas no Facebook do asilo.

Para participar, segundo explicou Luciene Prado, coordenadora do asilo, é preciso ir até a publicação no Facebook, escolher o idoso que quer apadrinhar e comentar na foto. Depois, o próprio asilo entra em contato com a pessoa.

Dúvidas e informações podem ser solicitadas pelo telefone (35) 3422-5612.

Asilo Nossa Senhora Auxiliadora

Os pedidos dos idosos do N. S. Auxiliadora também foram escritos em um quadro, fotografados pela cabeleireira Reila Inácio e postado nas redes sociais. Reila é a responsável pela campanha no asilo.

As doações serão arrecadadas até dia 9 de dezembro e entregues na semana no Natal, entre 24 e 25 de dezembro. Segundo Reila, a arrecadação ocorre antes “para que os presentes possam ser entregues separadas, com calma. A gente embrulha, faz um laço bonito para eles”.

Os presentes podem ser entregues no salão de beleza da organizadora, que fica na Avenida Doutor Lisboa, 198, sala 8, no Centro de Pouso Alegre. Lembrando que é preciso colocar o nome do idoso apadrinhado na embalagem.

“Mais um ano contando com o carinho, com ajuda, apoio, de todos que puderem doar um pouquinho para eles. Fica nossa gratidão. O melhor presente que a gente pode receber no Natal é saber que a gente fez o bem para um próximo, mesmo não conhecendo, mas saber que a gente pode estar ajudando”, encerrou Reila.

Dúvidas e informações podem ser solicitadas pelo telefone (35) 99920-7055. Veja abaixo, alguns pedidos:

*Iago Almeida / Especial ao EM