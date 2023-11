Homem foi socorrido para o Hospital João XXIII com um ferimento no pescoço e no rosto

Um homem, de 51 anos, foi ferido por um facão durante uma briga na noite dessa quinta-feira (23/11), no bairro Jardim Vitória, Região Nordeste de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada e encontrou a vítima sendo socorrida por populares. Testemunhas passaram as características do suspeito da agressão e indicaram a direção para onde ele fugiu depois da briga.

Minutos depois, o suspeito, de 46 anos, foi localizado. Ao perceber a presença dos militares, o homem jogou um facão no chão e continuou andando. Ele foi abordado e detido.

O suspeito contou aos militares que deu as facadas depois de ser agredido pela vítima. Ele estava com uma lesão no rosto e foi socorrido para a UPA Leste. A polícia ainda localizou um mandado de prisão em aberto contra o suspeito, que foi preso e levado para a Delegacia de Polícia Civil.

A vítima foi socorrida para o Hospital João XXIII com um ferimento no pescoço e no rosto. O estado de saúde do homem não foi divulgado.