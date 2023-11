Um ônibus do Move da Linha 61 (Estação Vilarinho/Centro) teve uma pane no sistema de ar-condicionado e assustou passageiros na Estação Pampulha, na tarde dessa quarta-feira (22/11). Houve fumaça saindo do coletivo, no entanto, ninguém se feriu.

O Sindicato das Empresas de Transporte de Belo Horizonte (Setra-BH) informou que o sistema de ar-condicionado sofreu uma sobrecarga e "entrou em curto, precisou ser desligado e o veículo recolhido para manutenção do equipamento".

Já a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), por meio de nota, afirmou que o veículo "possui autorização de tráfego válida".

Ainda acrescentou que os passageiros conseguiram descer do coletivo e foram orientados por agentes da SUMOB e BHTrans para acessarem a plataforma e prosseguirem seus percursos embarcando em outros ônibus.