O ano escolar de 2024 já tem data para começar nas redes municipais de Belo Horizonte e nas escolas do estado de Minas Gerais. O calendário escolar, divulgado no Diário Oficial do Município (DOM) e Diário Oficial de Minas Gerais, irá iniciar no dia 5 de fevereiro.

A Secretária Municipal de Educação da capital mineira prevê o mínimo de 200 dias letivos na rede municipal em 2024, com carga horária anual de 800 horas e jornada diária de 4h. Para a modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA), o calendário escolar de 2024 deverá prever, no mínimo, 160 dias letivos, com carga horária anual de 480 horas, com jornada diária de 3h.

Os recessos escolares acontecem de 12 a 14 de fevereiro, 31 de maio, de 15 a 26 de julho e 14 a 18 de outubro. Os feriados acontecem em 1º de janeiro, 29 de março, 1º de maio, 30 de maio, 15 de agosto, 7 de setembro, 12 de outubro, 2 de novembro, 15 de novembro e 25 de dezembro. O término do ano letivo na rede municipal de BH está previsto para o dia 17 de dezembro.

Para todas as 3.425 escolas da rede estadual, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE-MG) divulgou que o término está programado para o dia 13 de dezembro.

O recesso escolar no estado, ao fim do primeiro semestre, tem previsão para ocorrer entre os dias 22 de julho até 2 de agosto . O recesso de outubro será entre os dias 14 e 18/10. Serão ao todo oito feriados, distribuídos entre os meses de março, abril, maio, setembro, outubro, novembro e dezembro.

Para saber mais informações sobre o calendário escolar de 2024 no estado, basta acessar esse PDF.