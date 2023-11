Um adolescente de 17 anos foi apreendido por suspeita de maus-tratos contra um cachorro, em Itajubá, no Sul de Minas Gerais. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e a Guarda Municipal agiram na terça-feira (21/11), após denúncia.

Leia também: Aluno de medicina processa duas faculdades por perda de bolsa integral

O cão de raça pit bull foi encontrado pelos agentes da delegacia, na casa do rapaz, em estado de extrema magreza e infestado de carrapatos. Uma equipe de veterinários locais foi acionada pelos policiais e o animal foi encaminhado para os cuidados do Centro de Controle de Zoonoses.

O adolescente, tutor do cachorro, foi conduzido para a delegacia de polícia regional. O pai do rapaz o acompanhou durante as formalidades. O tutor foi autuado por ato infracional análogo ao crime de maus-tratos e, em seguida, liberado, conforme previsto em lei.



*Estagiário sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa