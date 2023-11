O transporte coletivo de passageiros por ônibus de Belo Horizonte terá algumas mudanças nesta semana com a criação de três novas linhas, a extinção de outras e alteração da rota de uma linha. As mudanças foram publicadas no Diário Oficial do Município (DOM) e no site da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).

As linhas criadas são a 5034 (Urca/Centro Via Confisco), 5035 (Zoológico/Hospitais Via Serrano) e 5036 (Celso Machado/Centro). Foram extintas as linhas 4403A (Zoológico via Serrano), 4403C (Residencial Sarandi), 4403D (Urca/Confisco) e 4410 (Celso Machado Via Saramenha/Urca). A mudança começa a valer no sábado, 25 de novembro.

O itinerário da linha 308 (Estação Barreiro/Tirol) terá uma nova rota noturna, que ligará a Estação Barreiro ao bairro Lindeia, beneficiando os moradores da região. A mudança já está valendo desde terça-feira (21/11).

Confira o itinerário do atendimento noturno da linha 308 (Estação Barreiro/Tirol) - Sublinha 2 - Noturno.

Rua Boaventura Costa (ponto final Estação Barreiro), Av. Afonso Vaz de Melo, Rua Cabo Valério Santos, Av. do Canal, Rua Antônio Eustáquio Piazza, Rua Bráulio Gomes Nogueira, Rua Caetano de Vasconcelos, Rua Antônio Eustáquio Piazza, Rua Rúbio Ferreira e Souza, Rua Bráulio Gomes Nogueira, Rua Sabino José Ferreira, Rua Sérgio Nápoles Fonseca, Rua Dona Iracema, Rua Francisco Faleiro Lopes, Rua Orlando Nogueira, Rua Virginia de Matos, Rua Bráulio Gomes Nogueira, Rua Júlio Mesquita, Rua Silva Guimarães, Rua Trem de Ferro, Rua Genésio Lopes de Carvalho, Rua Sebastião dos Santos, Rua Cel. Antônio Pereira de Matos, Rua das Petúnias, Rua das Perpétuas, Avenida Flor de Seda, Rua das Petúnias, Rua Fabiano Taylor, Rua Bráulio Gomes Nogueira, Rua Caetano de Vasconcelos, Rua Antônio Eustáquio Piazza, Av. Afonso Vaz de Melo, Av. Sinfrônio Brochado, Av. Visconde de Ibituruna, Av. Afonso Vaz de Melo (PC Estação Barreiro).

Novos pontos de ônibus

- Rua Trem de ferro, 453

- Rua Genésio Lopes de Carvalho, 320

- Rua Sebastião dos Santos, 350, 458

- Rua Cel. Antônio Pereira de Matos, 245 e 53

- Rua das Perpétuas, oposto nº 780,

- Rua das Petúnias, 2.180

- Rua Fabiano Taylor, 200 e 136

- Rua Caetano de Vasconcelos, 120

Pontos desativados

- Rua Júlio Mesquita, 93, 179, 235 e 268

- Rua Lupércio Paixão, 75, e 219

Mudanças da Prefeitura

A Prefeitura de Belo Horizonte vem realizando diversas mudanças no transporte coletivo da capital com perspectiva de aumento de 10% nas viagens do transporte coletivo municipal até o final do ano, saltando de 21,7 mil viagens por dia útil para 23.870.

Para os acréscimos de viagens, a PBH afirma que são levados em consideração as contribuições da população sobre necessidades de ajustes no sistema de transporte público e estudos técnicos realizados pela equipe da Superintendência de Mobilidade do Município de Belo Horizonte (Sumob).

Até fim de dezembro, também deverão ser incluídos 420 novos ônibus em circulação.