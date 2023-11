Duas adolescentes, de 15 e 12 anos, foram apreendidas por tráfico de drogas na noite dessa terça-feira (21/11), na MGC-381, em Divino das Laranjeiras, no Vale do Rio Doce.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), as jovens estavam dentro de um táxi que foi abordado durante operação na altura do km 76 da rodovia estadual. Em conversa com o motorista do carro, o homem afirmou que foi acionado pelas adolescentes para fazer uma corrida de Mantena para Governador Valadares.

Ao chegarem à cidade, as adolescentes pediram para o motorista esperar um pouco porque iriam buscar um remédio para a avó e depois retornariam para Mantena. Minutos depois, as duas voltaram para o carro com uma caixa de papelão.

Durante a abordagem, os militares perceberam que as adolescentes estavam inquietas e pediram o desembarque das duas. Dentro da caixa de papelão, a polícia encontrou uma barra de crack de um 1kg. A polícia estima que a droga esteja avaliada em R$ 10 mil.

Questionadas sobre o dono da droga, as adolescentes se recusaram a responder.

O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar a ocorrência. As duas foram apreendidas em flagrante e conduzidas para a Delegacia de Polícia Civil.