O Corpo de Bombeiros de Sacramento, no Triângulo Mineiro, resgatou, nessa segunda-feira (20/11), no Rio Grande, o corpo de L. A. L., de 43 anos, que morreu afogado no lugar conhecido como Cantinho do Buda, próximo à Usina Delta.

O afogamento ocorreu na tarde de domingo. Segundo uma testemunha do afogamento, a vítima entrou na água e caminhou até um ponto em que não alcançava mais o fundo do rio com os pés e então começou a nadar.

Naquele momento, um vendaval atingiu a região, que causou movimento forte da água, o que fez com que a vítima se desesperasse e começasse a se afogar. Pouco tempo depois, ele submergiu e não retornou mais à superfície.

O corpo foi localizado a cerca de 50 metros da margem, a uma profundidade entre quatro e cinco metros. Os bombeiros resgataram o corpo da vítima, que foi entregue à perícia da Polícia Civil de Araxá.