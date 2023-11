No “Bico do Garrafão”, apelido dado à confluência de todo o fluxo de veículos e pessoas que vêm de bairros da Região de Venda Nova e cidades da Região Metropolitana no sentido Centro de Belo Horizonte, está um dos espaços mais icônicos da capital mineira. Localizada no número 1.400 da avenida que lhe dá nome, a famosa Quadra do Vilarinho ocupa um espaço de 3,4 mil metros quadrados. Por mais de 40 anos, o imóvel funcionou como importante ponto de encontro para a vida noturna da região, com a realização de eventos, bailes funk e serviu até de moradia para uma das lendas urbanas mais famosas de BH: o Capeta do Vilarinho.

O espaço começou a funcionar nos anos 1980. Com a disponibilização de quatro quadras para a prática de esportes, não demorou muito para ficar conhecido também pelos eventos noturnos ali realizados, que sempre ficavam cheios. Francisco Filizzola Lima, proprietário da quadra, estima que nos tempos de baile funk, aos domingos, cerca de 3 mil jovens frequentavam o local.

Foi também nos anos 1980 que a famosa história do Capeta do Vilarinho surgiu, alimentando por anos o imaginário popular. A lenda foi criada pelo próprio Francisco, que em entrevista ao Estado de Minas, em 2021, afirmou que o episódio era uma “estratégia de marketing” bem-sucedida. De acordo com o proprietário, a história começou com uma ligação de um dos vigilantes, que afirmou ter visto “dois capetas” na quadra. Em tom de brincadeira, Filizzola disse para chamar a polícia. O rapaz levou a sério e acabou registrando um boletim de ocorrência.

O episódio virou lenda depois de ser contado em diversos programas e veículos de comunicação, tomando grandes proporções. Depois da repercussão, o Capeta do Vilarinho se tornou emblemático para a capital mineira, virando até personagem de história em quadrinhos. Francisco chegou a promover um concurso oferecendo uma recompensa para quem conseguisse capturar o capeta mas, apesar do empenho dos participantes, ninguém conseguiu encontrar a figura. Até hoje não se sabe quem o quê foi avistado na quadra.

O espaço foi fechados em 2020 e 2021, como consequência da pandemia de COVID-19, que afetou vários empreendimentos na capital mineira. Em 2022, os jogos de futebol de salão voltaram a ocorrer quadra e prosseguem até hoje. A previsão de Francisco é que os eventos também voltem em breve. “A gente tem a expectativa que, a partir de 10 de dezembro, a Quadra do Vilarinho volte a receber as programações e shows”, anuncia.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Rachel Botelho