Um homem, de 39 anos, foi encontrado morto com um corte profundo no pescoço na noite dessa segunda-feira (21/11), no bairro Cascata, em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, além do corte no pescoço, a vítima tinha perfurações no tronco e marcas próximo aos punhos, sugerindo que foi amarrada. Próximo ao corpo, a polícia encontrou uma moto CG 160 preta.

Durante diligências na região, os militares foram informados que o homem se separou recentemente, estava emocionalmente abalado e consumindo cocaína. Parentes encontraram pinos da droga na casa da vítima.

Na manhã de ontem, o homem disse que voltaria a trabalhar de uber, mas que passaria na casa de uma pessoa para resolver uma pendência. Depois disso, a vítima não foi mais vista.

A perícia da Polícia Civil constatou que o corpo do homem foi colocado no local depois do crime.

A moto encontrada foi apreendida e levada para o pátio do Detran. A vítima foi levada para o Instituto Médico Legal (IML) de Betim. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil.