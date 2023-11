Armamento apreendido durante operação que resultou na prisão do líder do tráfico de drogas de Ubá, na Região da Zona da Mata, em Minas Gerais

A Polícia Militar, em parceria com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, prendeu um homem apontado como um dos principais líderes do tráfico de drogas em Ubá, na Região da Zona da Mata, em Minas Gerais, na noite deste domingo (19/11). Escondido em uma mata desde a última quinta-feira (16/11), W.L.R, também conhecido como “Lázaro de Ubá” também é acusado de orquestrar uma série de homicídios na região.

O homem foi detido enquanto comparsas tentaram resgatá-lo da mata em que estava se escondendo. De acordo com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), durante a operação a polícia militar interceptou um veículo. No momento da abordagem os ocupantes do carro dispararam contra os policiais, que revidaram. W.L.R foi preso.

No interior do veículo, foram apreendidas armas de fogo e munições de grosso calibre, sendo 1 espingarda e oito munições calibre 12, três revólveres 38, outras 66 munições 9 mm e ainda 29 calibre 40, além de 308 pinos de cocaína e uma barra e meia de maconha.

“Lázaro de Ubá” é procurado desde que uma briga de organizações criminosas desencadeou uma série de homicídios na região de Corte Grande, que engloba os bairros Luz, Agroceres, Cristal e Solar, em Ubá. Com a identificação dos líderes dos grupos a polícia desencadeou diversas operações.

Em uma das ações os militares apreenderam armas de fogo, granadas antipessoal, munições e substâncias entorpecentes que pertenceriam a W.L.R. Em janeiro deste ano, durante uma das operações, o homem teria atirado contra os policiais militares, atingindo um deles.