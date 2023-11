O calor do final de semana fez com que rios e cachoeiras ficassem cheios de pessoas que procuravam se refrescar. Em consequência disso, ocorreram quatro afogamentos.

Na represa do Condomínio Gran Royalle, em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, um homem de 49 anos morreu afogado, no domingo (19/11).

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando chegaram ao local, encontraram a vítima sem vida. Segundo informações, o homem tinha o hábito de pescar no local, e acabou caindo na água para tentar pegar um peixe. Moradores disseram aos bombeiros que o homem não sabia nadar.

Em Sete Lagoas, na Região Central, um jovem de 18 anos morreu ao tentar atravessar uma lagoa, na Fazenda Velha, com duas garrafas pet como boias. Quando faltava cerca de 40 metros, para terminar a travessia, ele perdeu uma das garrafas e acabou se afogando.

Em Nova Serrana, no Centro-Oeste do estado, uma mulher de 20 anos morreu afogada na Lagoa do Juquinha. Segundo testemunhas, a vítima estava a uma distância de seis metros da orla quando afundou e não foi mais vista. As buscas tiveram início no sábado e o corpo foi encontrado no domingo.

Desaparecido

O Corpo de Bombeiros reiniciou, na manhã desta segunda-feira (20/11), as buscas pelo corpo de um homem que se afogou, na tarde de domingo, na lagoa do Bairro Recanto, em Lagoa Santa, na Grande BH.