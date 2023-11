A Prefeitura de Uberaba informou que será instaurado um Processo Administrativo Disciplinar com pedido de afastamento preventivo do servidor

Um servidor concursado da Secretaria do Agronegócio da Prefeitura de Uberaba, no Triângulo Mineiro, foi imobilizado na manhã desta sexta-feira (17/11) por policiais militares e guardas municipais, que chegaram a utilizar armas de choque. Ao cair no chão da sede da secretaria, localizada dentro da prefeitura de Uberaba, ele foi algemado. O servidor foi conduzido até a unidade de Pronto Atendimento do Bairro São Benedito, onde foram retirados dardos que estavam anexados em sua pele. A reportagem ainda não conseguiu contato com o servidor. Assim que receber uma resposta, o texto será atualizado.





Tudo começou, segundo informações de registro da Polícia Militar, porque o servidor se recusou a acatar uma ordem de seu superior, que determinou que ele trocasse de posto de trabalho entre a Secretaria Municipal do Agronegócio e a Secretaria Municipal de Administração.





Mesmo com a chegada da PM e supostas tratativas amigáveis para que o funcionário pudesse acatar as ordens, houve mais uma recusa dele e o mesmo teria se mantido inerte e resistente sentado em um sofá.





Em seguida, policiais e guardas municipais tentaram retirar o servidor que, ainda conforme o registro policial, tentou por três vezes apanhar a arma no coldre de um guarda.





Os disparos





A PM de Uberaba explica que o servidor foi informado por mais três vezes que seria usada a força policial com disparos de pistola de impulsos elétricos para contê-lo e retirá-lo da sala. Depois disso, ele teria insistido em permanecer inerte e, diante dessa condição, os policiais realizaram três disparos com as pistolas de impulsos elétricos spark.





Os policiais contaram que o primeiro disparo não teve efetividade, uma vez que um dos dardos atingiu o relógio do servidor. Em seguida, outro policial acertou um disparo no tórax do homem. E, por fim, um outro policial realizou outro disparo que atingiu a região torácica do lado esquerdo do servidor, que foi ao chão, sendo que então os demais militares o algemaram.





Desacato





Segundo a PM, como o crime de desacato está previsto como “menor potencial ofensivo", foi estabelecido ao servidor assinar termo de compromisso em comparecer ao juizado especial, sendo aceito e assinado por ele, que foi liberado.





Posicionamento da Prefeitura de Uberaba





Por meio de nota, a Prefeitura de Uberaba lamentou a ocorrência na Secretaria de Agronegócio, mas destacou que o servidor desacatou os colegas da pasta.



“Fato que já havia sido registrado em outras ocasiões. Pensando na segurança de todos, foi necessário chamar a Polícia Militar para conter o servidor, que se encontrava agressivo. Em razão do ocorrido nesta sexta-feira, será instaurado um Processo Administrativo Disciplinar com pedido de afastamento preventivo do servidor.



Por fim, a Sagri informa que a remoção do servidor da Pasta foi solicitada após episódio de desacato há cerca de um mês”, concluiu.