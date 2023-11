A previsão meteorológica indica que o calorão continua nesta sexta-feira (17/11), que será de céu claro a parcialmente nublado com temperatura muito elevada e baixa umidade relativa do ar, à tarde em Belo Horizonte.

De acordo com a Defesa Civil, apesar do tempo quente e seco generalizado, áreas de instabilidade atmosféricas ganham força e há previsão de pancadas de chuva, raios e rajadas de vento ocasionais, principalmente a partir do final da tarde.

A temperatura mínima pela manhã foi de 22°C e a máxima estimada é de 38°C, com umidade relativa mínima do ar em torno de 20% à tarde.

No sábado (18/11), as temperaturas aumentam, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado com temperatura muito elevada e baixa umidade relativa do ar, à tarde. Possibilidade de pancadas de chuva, raios e rajadas de vento, a partir do final da tarde. Os termômetros deverão oscilar entre 23°C e 39°C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 15%, à tarde.

Lembrando que o dia mais quente da história de Belo Horizonte foi no dia 25 de setembro deste ano, com a marca de 38,6°C.

A trégua chegará no domingo (19/11), quando o céu ficará parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva, por vezes fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento ocasionais, principalmente a partir da tarde. Os termômetros deverão oscilar entre 22°C e 34°C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 35%, à tarde.