Três homens, de 26, 34 e 56 anos, foram presos por extração ilegal de minério de ferro na Serra da Moeda, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa quinta-feira (16/11).

Segundo o boletim de ocorrência, a equipe de inteligência da Polícia Militar de Meio Ambiente foi até o local às margens da BR-040 para verificar denúncia anônima. Na área, os militares perceberam a movimentação de uma carregadeira colocando material semelhante ao minério de ferro em um caminhão.

Durante a abordagem, o operador da carregadeira contou que era acionado na parte da noite por aplicativo de mensagem e que recebia R$ 500 por diária. Ele não soube informar o nome do contratante.

O motorista do caminhão disse que descarrega o veículo na cidade de Itaúna, no Centro-Oeste de Minas. O veículo foi apreendido carregado com cerca de 30 toneladas de material semelhante ao minério.

Outro caminhão foi localizado na BR-040, porém já estava descarregado. O condutor informou que deixou o material em Itabirito. O suspeito, de 34 anos, já estava com mandado de prisão em aberto.

Uma retroescavadeira e dois caminhões foram apreendidos. Os três homens foram presos e levados para a Delegacia de Polícia Federal.