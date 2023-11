Um trecho da Avenida Cristiano Machado no cruzamento com a Waldomiro Lobo, no Bairro Guarani, Região Norte de Belo Horizonte, será interditado a partir desta sexta-feira (17/11). A obstrução acontece, até domingo (19/11), no sentido bairro/Centro, entre 21h e 6h.

As vias serão totalmente interditadas para içamento de vigas para continuidade das obras de implantação de um viaduto, que pretende desafogar o trânsito na região. No domingo, a interdição total será das 21h às 5h de segunda-feira (20/11).

Com desvios pela Rua Yitzhak Rabin, faixas e placas irão indicar os bloqueios. Agentes da BHTrans estarão monitorando o trânsito e orientando os motoristas no local.

Viaduto promete desafogar trânsito

Foram investidos R$ 104,8 milhões para a construção da estrutura, pagos com recursos orçamentários da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, provenientes do contrato de financiamento da Corporação Andina de Fomento e dos Recursos Ordinários do Tesouro.

A previsão é que a estrutura seja entregue no final de 2024 e, até julho, quatro das cinco fundações da alça Guarani, dois blocos e quatro pilares, já foram concluídos.

Além da implantação do viaduto, já está homologada a obra da interseção com a Avenida Sebastião de Brito, com previsão de início ainda este semestre.

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), com esse conjunto de obras a expectativa é promover o aumento da capacidade de tráfego da Avenida Cristiano Machado e reduzir os congestionamentos atuais, melhorando também a acessibilidade aos bairros das regiões Norte, Pampulha e Venda Nova.