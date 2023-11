Uma menina de dois anos morreu atropelada na tarde dessa quarta-feira (15/11), em uma fazenda do município de Iturama, no Triângulo Mineiro.

Segundo informações do pai da criança ao registro da Polícia Militar (PM), no momento que ele foi realizar uma manobra de marcha ré para estacionar a caminhonete Ford Ranger, em uma garagem da fazenda a qual realizava um trabalho, atropelou de forma acidental a filha pequena.

Em seguida, ainda conforme o registro policial, o homem e a mulher pegaram a criança e se deslocaram para o Pronto Socorro de Iturama. Segundo relato do médico, a criança deu entrada no hospital já sem vida. A possível causa da morte é politraumatismo e trauma cranioencefálico grave.

A perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realizou os trabalhos de praxe no local do provável acidente, e, em seguida, o corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Frutal.

Também consta no registro da PM que o pai da criança foi liberado pelo delegado de plantão, sendo que o mesmo não impôs prisão em flagrante e nem exigiu fiança. Após perícia da PCMG, a caminhonete foi liberada.

[FOTO1]



