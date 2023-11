Nesta quinta-feira (16/11) a previsão meteorológica indica que o dia será de céu claro a parcialmente nublado com temperatura muito elevada e baixa umidade relativa do ar, à tarde em Belo Horizonte e demais cidades da Região Metropolitana.

Porém, segundo a Defesa Civil, áreas de instabilidade atmosféricas começam a ganhar força e há previsão de pancadas de chuva, raios e rajadas de vento ocasionais, principalmente a partir do fim da tarde.

Em Belo Horizonte, a temperatura mínima pela manhã foi de 20°C e a máxima estimada é de 37°C, com umidade relativa mínima do ar em torno de 20% à tarde. Confira a previsão do Climatempo para a maioria das cidades da Grande BH:

Sete Lagoas: Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperaturas de 21°C a 38°C.

Contagem: Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperaturas de 20°C a 36°C.

Betim: Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperaturas de 21°C a 37°C.

Ribeirão das Neves: Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperaturas de 21°C a 38°C.

Sabará: Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperaturas de 22°C a 38°C.

Santa Luzia: Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperaturas de 22°C a 38°C.

Ibirité: Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperaturas de 21°C a 37°C.

Vespasiano: Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperaturas de 23°C a 39°C.

Esmeraldas: Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperaturas de 18°C a 34°C.