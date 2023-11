A previsão meteorológica nesta segunda-feira (13/11) indica que o dia será de céu claro com temperatura elevada e baixa umidade relativa do ar à tarde em Belo Horizonte.



De acordo com a Defesa Civil, a temperatura mínima foi de 22°C e a máxima estimada é de 37°C, com umidade relativa mínima do ar em torno de 20% à tarde. Pode ser um recorde para o mês, que registrou nesse domingo (12/11) um calor de 36,1º C, superando a marca do dia 5 de novembro de 2015, quando a temperatura foi de de 35,9°C, a maior da história de novembro em BH.





A semana começa com tempo estável em Minas Gerais, por causa do predomínio de uma grande massa de ar quente e seco continental. A onda de calor segue sobre grande parte do Brasil e mantém as temperaturas elevadas em todas as regiões mineiras.



Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há possibilidade de pancadas de chuva rápidas e isoladas no final da tarde, especialmente, no Sul, Campo das Vertentes, Metropolitana e Zona da Mata. A temperatura tende a ficar acima dos 40º C no Norte, Noroeste e Triângulo Mineiro.

Céu claro a parcialmente nublado no Rio Doce e Mucuri. Demais regiões, céu claro com névoa seca.