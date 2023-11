Um suspeito do homicídio ocorrido no dia 19 de agosto deste ano, na cidade de Nova Serrana, região Centro-Oeste do estado, foi preso pela Polícia Civil. É um homem, de 21 anos.

O crime ocorreu no bairro Fausto Pinto da Fonseca e teve como vítima um homem de 25 anos, que morreu com seis tiros. O crime teria acontecido por engano.

A prisão ocorreu em função de mandados de prisão e busca e apreensão. Os policiais encontraram o suspeito em casa, no Bairro Ana Carolina. Ao perceber a presença da polícia, o homem se escondeu no telhado de uma casa vizinha, mas acabou localizado e preso.

Na residência foi apreendido um veículo com placa clonada. Ao consultar o chassis do veículo, os policiais descobriram que o mesmo tinha sido roubado em 23 de setembro deste ano, em Belo Horizonte.

“A prisão do investigado, de alta periculosidade, que estava no ranking dos alvos mais procurados da região, é resultado do empenho e do apoio de todos os envolvidos na operação", disse o delegado Diógenes Caldas.

O suspeito já tem registros policiais por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, adulteração de sinal de veículo automotor, receptação e homicídio. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, em Nova Serrana e, em seguida, depois de prestar depoimento, encaminhado ao sistema penal.