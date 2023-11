Depois de quase dois meses, a Polícia Civil (PCMG) concluiu o inquérito envolvendo a tragédia do Torneio Leiteiro, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira.





Segundo a investigação, o motorista que causou o acidente, de 24 anos, foi indiciado por homicídio triplamente qualificado e irá responder por três homicídios consumados e oito tentados.





“Algumas testemunhas de defesa alegaram que poderia haver defeito mecânico no acelerador e no freio do veículo. Porém, a perícia técnica descartou essa hipótese, alegando que o veículo está em perfeitas condições”, explicou o delegado Daniel Buchmüller.





Ainda segundo o delegado, uma testemunha disse que presenciou o motorista dizendo que iria cometer o crime. “Há uma testemunha que presenciou o autor dizer a seguinte frase: ‘Vou acabar com essa festa’, logo antes do ocorrido, comprovando que agiu com dolo direto para matar as vítimas”, afirmou Buchmüller.





O motorista está preso preventivamente no Presídio de Eugenópolis. Ele foi para lá após ficar mais de um mês internado no Hospital Pronto Socorro (HPS), em Juiz de Fora.





Relembre o caso





No Boletim de Ocorrência, segundo relatado por duas testemunhas, o motorista "teria entrado em luta corporal" com outros homens. Deixou o local e retornou dirigindo um carro em alta velocidade, rompeu uma barreira de proteção, invadiu a área onde era proibida a circulação de veículos e iniciou os atropelamentos.



O caso ocorreu no estacionamento do Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, na madrugada do sábado (9/9), ao final de mais um dia do evento intitulado Torneio Leiteiro das Campeãs.



Ele só parou depois de bater em dois carros e tentou fugir, momento em que foi capturado por outras pessoas, espancado com socos e chutes. O agressor deu entrada no HPS em estado grave.



Um levantamento feito pela Polícia Civil aponta que o motorista é reincidente e foi preso duas vezes em 2021. Os crimes cometidos pelo homem são uma agressão e um atrito verbal.





Quem são as vítimas mortas?





Elear Maria Faião, de 58 anos, morreu no começo de outubro (3/10)



Helena Peters, de três anos, morreu três dias depois do atropelamento



Dionizia Marinho, de 56, morreu no dia do atropelamento