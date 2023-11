Ainda não foi identificado, no Instituto Médico Legal (IML), o corpo de uma mulher, encontrado sem vida, às margens da Lagoa Várzea das Flores, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, com os pés e as mão amarrados, na tarde de quinta-feira (9/11).



O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta da 11h30 para apoiar equipes da Polícia Militar e Polícia Civil após o encontro do cadáver, na Rua João de Barro, sem número, Bairro Solar do Madeira.

Todos os indícios, segundo a Polícia Civil, são de homicídio. No entanto, para dar sequência às investigações, a Polícia Civil precisa saber a causa da morte e também ter a identificação da vítima.

Até o momento foram ouvidos alguns moradores, mas ninguém soube, dar qualquer informação. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Contagem.