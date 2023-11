Fachada do Hospital Municipal Odilon Behrens

Um policial militar, de 34 anos, reagiu a uma tentativa de assalto e atirou contra o suspeito na madrugada desta quinta-feira (9/11), no Anel Rodoviário, na altura do Bairro São Francisco, Região Noroeste de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, o militar estava voltando para casa depois do turno de trabalho quando percebeu uma moto em alta velocidade e com o farol alto se aproximando.

Logo depois, o motociclista conseguiu emparelhar o veículo com a moto do militar e o garupa apontou uma arma, anunciando o assalto. O PM encostou a moto, desceu do veículo e sacou a arma, se apresentando como policial.

O suspeito armado voltou a apontar a arma para o militar, que atirou contra o homem. O condutor da moto fugiu.

O socorro foi acionado e encaminhou o homem para o Hospital Odilon Behrens, mas ele morreu pouco depois de dar entrada. O militar não ficou ferido.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, pouco antes da tentativa de assalto ao militar, uma outra vítima teve a moto roubada na MG-20 por dois suspeitos com características semelhantes aos homens que abordaram o policial no Anel.