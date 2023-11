Um homem, de 51 anos, foi morto a tiros na noite dessa quarta-feira (8/11) dentro da própria casa no bairro Bom Destino, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada caída ao chão do quarto da residência pelos militares. A irmã do homem contou que estava no interior da residência quando três homens invadiram o imóvel e começaram a atirar. A mulher não soube passar características do trio.

A suspeita é de que os suspeitos atiraram contra o homem a mando de um criminoso já preso.

A vítima tem passagens por , lesão corporal, furto, ameaça e homicídio, inclusive contra policiais. A última ocorrência registrada contra o homem foi em julho deste ano, por lesão corporal contra a esposa.

Não há câmeras de segurança na região. A perícia constatou nove perfurações no corpo da vítima. O rabecão foi acionado e a Polícia Civil investigará o caso.