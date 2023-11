O mineiro de Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, que ganhou na Mega-Sena no mês de setembro iniciou o processo de resgate de seu prêmio. Ele acertou as seis dezenas do concurso 2630, sozinho, e vai receber o prêmio de R$ 84.729.015,05. O prêmio foi sorteado em 11 de setembro deste ano.

Considerando o rendimento mensal de uma poupança da Caixa, que é de 0,5% ao mês, se o ganhador tivesse aplicado o prêmio quando ganhou a bolada, o dinheiro já teria rendido R$ 847.290,16.

Como o prêmio bruto é superior a R$ 2.112,00, a retirada só pode ser feita nas agências Caixa. Na ocasião, o ganhador deve levar comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original premiado, conforme as regras do órgão.

O concurso acontece sempre às terças-feiras, quintas e sábados. No volante, o jogador deve marcar de seis a vinte dezenas, das sessenta disponíveis. Quem acertar quatro ou cinco dezenas também pode ganhar um prêmio. A aposta mínima custa R$ 5,00.

Os prêmios têm prazo de validade de 90 dias a partir da data do sorteio. Decorrido o prazo, se o ganhador não aparecer, o dinheiro é repassado ao Tesouro Nacional. No caso do sortudo de Santa Luzia, se ele demorasse mais um mês, perderia o prêmio.



*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa